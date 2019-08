Eberl über die Europa-League-Auslosung am Freitag: "Ich freue mich auf die Auslosung. Die Spannung und die Vorfreude wachsen. Wenn du den Lostopf 1 liest, ist das eigentlich Champions League. Wir dürfen mit dabei sein, das ist großartig. Ich würde mich freuen, wenn es Spiele wären gegen Gegner, gegen die wir noch nicht so oft gespielt haben. Ich freue mich schon auf die Spiele und darauf mit den Fans durch Europa zu reisen. Du siehst die Menschen, die am Spieltag in den Kneipen sitzen auswärts, das ist toll. Und egal, ob es Paella oder Cevapcici wird, es wird großartig."