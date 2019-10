Rose über Ursachen der vielen Verletzungen: "Wir hinterfragen uns alle, ich kann aber klar sagen, dass unsere medizinische Abteilung einen Top-Job macht. Es gibt keine klaren Muster. Wir haben viele Spiele, haben noch elf Nationalspieler, die keine Pausen haben. Und dadurch, dass uns von Anfang an Spieler gefehlt hatten, mussten die anderen da durch. Wir sind in einer Spirale, aus der wir gerade nicht rauskommen. Manchmal gibt es so Situationen, in denen du einfach durchmusst und auf die Zähne beißen musst."