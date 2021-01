Fohlenfutter-Ticker : Roses Ausstiegsklausel - So hoch ist sie, bis dann gilt sie

BVB müsste fünf Millionen Euro für Rose zahlen



Die "Sport Bild" nennt in ihrer neuen Ausgabe Details der Ausstiegsklausel von Marco Rose. Demnach müsste sie bis Ende Mai gezogen werden und Borussia Dortmund müsste demnach fünf Millionen Euro Ablöse an die Gladbacher zahlen. Dies entspräche in etwa der Summe, die der BVB 2017 an Ajax Amsterdam für Trainer Peter Bosz bezahlte. Unwahrscheinlich ist es jedoch, dass alle Seiten so lange warten wollen, bis Planungssicherheit herrscht. Rose ist seit Monaten, speziell seit der Entlassung Lucien Favres, in Dortmund im Gespräch. Vergangenen Freitag besiegte er den BVB mit den Fohlen mit 4:2 und zog in der Tabelle mit Gladbach vorbei.