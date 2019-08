Rose: "Ich wurde nicht berufen, um einer Mannschaft ein neues Spielsystem beizubringen. Das System ist ein untergeordnetes Thema. Es geht eher darum, wie wir uns den Fußball für die Zukunft hier in Mönchengladbach vorstellen. Die Mannschaft hat schon einen sehr guten Ballbesitzfußball gespielt. Wir nehmen gute Dinge daraus mit und wollen neue Dinge mit dazupacken. Das ist nicht messbar. Wir werden Spiele haben, in denen es sehr gut aussieht, aber auch welche, in denen wir vielleicht wieder zwei Schritte zurückgehen. Das ist ein Prozess. Im Moment machen wir es gegen den Ball sehr gut, verlieren dann aber die Ruhe am Ball. Da müssen wir ansetzen, um ein gutes Gleichgewicht zu finden und es so aussehen zu lassen, wie es sich jeder wünscht."