Pressekonferenz bei Borussia : Rose und Eberl über Wolfsburg und die großen Themen der Woche

Marco Rose: "Wolfsburg ist sehr stabil. Das sieht man die letzten Wochen und in der gesamten Saison. Zu Beginn, als sie aus der Europa League ausgeschieden sind, wurde viel hinterfragt. Dieses Team basiert auf einer unglaublichen Laufbereitschaft. Sie sind erfolgsbesessen, doch nicht nur das. Sie sind sehr flexibel in ihren Grundordnungen, haben viele Abläufe. Natürlich spielt es ihnen in die Karten, dass sie nicht so viele Spiele haben. Dennoch muss man erst mal Woche für Woche liefern."