LIVE Härtetest in England Koné kassiert hohe Niederlage mit Frankreichs U21

Mönchengladbach · Als Manu Koné am Samstagabend seinen Platz räumte, sah es noch gar nicht so schlimm aus für Frankreichs U21. Doch dann legte England in der Schlussphase noch mal richtig los.

26.03.2023, 10:21 Uhr