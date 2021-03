Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele bekanntgegeben. Neben Matthias Ginter sind auch wieder Florian Neuhaus und Jonas Hofmann dabei. Beide haben erst vor wenigen Monaten ihr Debüt im Nationaltrikot gegeben und dabei gute Leistungen gezeigt, was für Löw trotz der Gladbacher Negativserie der Grund sein dürfte, beide wieder in den Kader zu berufen. In Marc-André ter Stegen und Amin Younes sind zudem zwei Ex-Gladbacher dabei.



An den ersten drei Spieltagen der WM-Quali trifft das DFB-Team ab der kommenden Woche nacheinander auf Island, Rumänien und Nordmazedonien.