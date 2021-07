Kapitän und Mannschaftsrat : Adi Hütter legt sich in der Führungsfrage fest

Lars Stindl ist weiterhin Borussias KapitänAuch in der kommenden Saison wird Lars Stindl Gladbachs Spielführer bleiben. Das bestätigte Trainer Adi Hütter auf Nachfrage unserer Redaktion am Montagmorgen am Rande des Trainings. "Ich habe mich schon dazu entschlossen, dass Lars Stindl unser Kapitän bleibt. Der Mannschaftsrat in der Form passt mir auch, vielleicht nehmen wir noch den einen oder anderen jungen Spieler hinzu. Was das betrifft, werde ich nicht viel ändern", sagte Hütter. Zum Mannschaftsrat gehörten in der vergangenen Saison neben Stindl noch Yann Sommer, Oscar Wendt, Matthias Ginter, Breel Embolo und Tony Jantschke.