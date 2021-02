Fohlenfutter-Ticker : Eberl nennt zweite Option fürs Manchester-Spiel neben Dänemark

Leipzig gegen Liverpool in Budapest - Borussia gegen Manchester auch?



Die Uefa hat am Sonntagmittag bekanntgegeben, dass das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool am 16. Februar in Budapest ausgetragen wird. Grund ist die Einreisesperre nach Deutschland für Menschen aus Ländern, die besonders von Corona-Mutationen betroffen sind, darunter auch Großbritannien. Am 17. Februar läuft die Regelung, Stand jetzt, aus, doch es wird mit einer Verlängerung gerechnet, weshalb sich Borussia Mönchengladbach längst ebenfalls nach einem Ausweichort für das Heimspiel gegen Manchester City am 24. Februar umsieht. Bestätigt als Alternative war bereits Herning in Dänemark, wo der FC Midtjylland beheimatet ist. Am Samstag nannte Manager Max Eberl nun eine weitere Option: Auch Borussia könnte sich vorstellen, in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu spielen. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen, spätestens bis Mitte der nächsten Woche.