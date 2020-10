„Ob Liga, Pokal oder Champions League“ : Stadionsprecher „Knippi“ veröffentlicht neuen Borussia-Song

Nur 300 statt 10.000 Fans gegen Real Madrid



Es war zu erwarten, doch die Nachricht dürfte einigen Borussia-Fans trotzdem wehtun. Wie der Verein am Donnerstag mitgeteilt hat, sind für das Heimspiel gegen Real Madrid am kommenden Dienstag (21 Uhr) nur 300 Fans zugelassen - und nicht wie ursprünglich geplant 10.804 Zuschauer.



Da der Inzidenzwert der Stadt Mönchengladbach aktuell bei 59,4 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt, ist der Grenzwert von 35 schon seit einigen Tagen deutlich überschritten.



Wichtig für diejenigen, die sich ein Ticket gesichert hatten: Der Verein verfährt nach dem gleichen Prinzip wie beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das heißt, dass die 300 Stadionbesucher ausgelost und im Erfolgsfall per E-Mail vom Verein darüber informiert werden. Das Ticket kann dann zu Hause ausgedruckt werden. Ticketinhaber, die ihre Karte bereits bezahlt haben, erhalten auf dem gleichen Zahlungsweg umgehend ihr Geld zurück.



Einen Vorverkauf für das Heimspiel gegen RB Leipzig am 31. Oktober wird es vorerst nicht geben.