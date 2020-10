Fohlenfutter-Ticker : Leipzip-Coach Nagelsmann schwärmt von Thuram

Eberl über die BVB-Gerüchte um Rose: "Marco ist bei uns Trainer. Und ich glaube, es ist auch respektlos, über unseren Trainer oder Spieler hinwegzuspekulieren, was vielleicht der nächste Schritt sein kann oder gar muss. Das ist grenzwertig. Aber ich bin seit zwölf Jahren Sportdirektor, und damit habe ich vom ersten Tag an zu tun. Erstmal zeigt es, dass wir auf einem absolut richtigen Weg sind und für diesen Klub immer wieder Top-Spieler und Top-Trainer finden. Deshalb sind sie so begehrt. Wir wissen genau, was wir wollen - sowohl Marco als auch ich und der Klub."