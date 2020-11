Fohlenfutter-Ticker : Gladbachs Hofmann: „Wir verstecken uns nicht“

Rose über die späten Gegentore an den ersten beiden Spieltagen: "Ich bin so weit weggeflogen aus Deutschland und hatte gehofft, dass die Frage hier nicht kommt. Wir sind aber nicht beunruhigt, weil wir vorher immer viel richtig gemacht hatten und einen Punkt geholt haben. Wir haben am Wochenende gezeigt, dass wir zu Null spielen und ein Spiel hinten raus erfolgreich gestalten können."