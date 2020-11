Fohlenfutter-Ticker : Muskelbündelriss – Hofmann fällt lange aus

Borussia-Profis im Länderspieleinsatz



Deutschland - Tschechien (20.45 Uhr/RTL): Jonas Hofmann und Florian Neuhaus haben gute Einsatzchancen angesichts des dezimierten DFB-Kaders. Mehrere Profis reisen erst am Donnerstag an, darunter Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter.



Frankreich - Finnland (21.10 Uhr/Dazn): Marcus Thuram darf in diesem Test auf sein Debüt für die "Équipe Tricolore" hoffen.



Belgien - Schweiz (20.45 Uhr/Dazn): Drei Schweizer Borussen sind dabei - Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo. Sie dürften nach einem Erfolgserlebnis lechzen nach der Niederlage in Leverkusen am Sonntag, Sommer wird aber wohl auf der Bank Platz nehmen.



Luxemburg - Österreich (20.45 Uhr/Dazn): Stefan Lainer darf sich ausruhen, dagegen winkt Valentino Lazaro sogar die Startelf. Bei Borussia war er nach überstandenem Muskelbündelriss bislang nur dreimal eingewechselt worden.