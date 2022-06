Borussias Nationalspieler : Hofmann hilft dem DFB-Team beim 1:1 in Italien

Liveblog Mönchengladbach Beim 1:1 des DFB-Teams in Italien kam Borusse Jonas Hofmann nach 59 Minuten ins Spiel. Nach dem Rückstand war er in der 73. Minute mit seiner Hereingabe am Ausgleich des deutschen Teams beteiligt.