Fohlenfutter-Ticker : Rose nimmt vier Borussia-Wechsel gegen Leverkusen vor

Marco Rose über den Austausch zwischen René Maric und Erling Haaland nach dem Pokalspiel: "René hat einen Jungen getroffen, mit dem er eine gute Zeit in Salzburg hatte. In dem Moment hat er relativ schnell festgestellt, dass es keine gute Idee war, dafür hat er sich entschuldigt. Aber er hat das ohne irgendwelche Hintergedanken gemacht. Er hat sich 90 Minuten lang für unsere Mannschaft die Lunge aus dem Leib geschrien und war enttäuscht danach. Erling ist danach zu ihm hingegangene und hat ihn getröstet. Dass solche Situationen im Moment gesucht werden und man daraus versucht viel zu machen, hat er dann auch erfahren dürfen. Dementsprechend hat er darauf reagiert, auch wenn all das, was er gemacht hat, nur menschlich ist. Aber es war wahrscheinlich nicht das Schlauste."