Fohlenfutter-Ticker : Wolf kehrt in den Borussia-Kader zurück, Bensebaini fehlt weiter

Marco Rose: "Wir haben für den Winter keine Aktivitäten angestrebt, weil wir einen guten und ordentlich besetzten Kader haben. Wir gehen davon aus, dass wir so zusammenbleiben und sich hoffentlich niemand wehtut. Wir sind in einer Situation, an der alle Vereine an den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu knabbern haben. Also ist das Thema Winter-Transfers für uns eigentlich gar keines."