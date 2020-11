Fohlenfutter-Ticker : Wolf erzielt Doppelpack im Nationaltrikot

Comedian lacht über Borussias komplizierten Namen



An der richtigen Aussprache von "Borussia Mönchengladbach" sind schon einige Leute verzweifelt. Ein Comedian und TV-Moderator aus Ghana, der bei "UTV Ghana" regelmäßig die Ansetzungen und Ergebnisse der europäischen Top-Ligen vorliest, musste nun laut über sich selbst lachen, als er über die Aussprache der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia stolperte. Gladbachs englischsprachiger Twitter-Account reagierte darauf mit Humor und nannte sich kurzerhand in "Bsdfuwwegidashid Mugwnersakon" um.



Dass der Name gerade im Ausland für Aufsehen sorgt, ist nicht neu. 2017 hatte der schottische Bar-Mitarbeiter Brian Pickering die Borussia in "A German Team" getauft. Eigentlich wollte er nur auf einer Kreidetafel die Partie zwischen Borussia und dem AC Florenz ankündigen. Als er an der korrekten Schreibweise verzweifelte, erlaubte er sich mit der Bezeichnung "A German Team" einen Spaß, der in Windeseile viel Aufmerksamkeit bekam.