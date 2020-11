Empfang für die Mannschaft



Besondere Siege erfordern besondere Maßnahmen: Borussias Mitarbeiter haben die Mannschaft am Mittwochnachmittag mit einer besonderen Aktion zurück in Mönchengladbach empfangen. Nach dem 6:0-Erfolg in der Champions League bei Schachtjor Donezk standen Dutzende Mitarbeiter in den Fenstern der Geschäftsstelle im Borussia-Park, applaudierten und schwenkten Fahnen - eine schwarz-weiß-grüne Wand mit dem aktuell gebotenen Abstand. „Das ist eine großartige Überraschung. Wer auch immer diese Idee hatte – vielen, vielen Dank dafür! Wir werden weiter Gas geben, um vielleicht noch mehr Ankünfte feiern zu können", sagte Manager Max Eberl.