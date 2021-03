Marco Rose nimmt Manchester-Spiel sehr ernst



Nach dem 1:3 gegen den FC Augsburg hatte Trainer Marco Rose gesagt, das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City passe ihm "eigentlich nicht so in den Kram", er hätte lieber eine komplette Trainingswoche. Am Montag ruderte er dahingehend zurück. "Weder Max Eberl noch ich vermitteln, dass das in irgendeiner Form ein Freundschaftsspiel für uns ist. Es ist ein Champions-League-Spiel, natürlich mit der Chance, in die nächste Runde zu kommen", sagte Rose. "Es wird eine unglaublich schwierige Aufgabe, aber im Fußball sind schon viele Dinge passiert. Mit einer 1:0-Führung im Rücken, wenn du nur noch ein Tor brauchst, kann immer etwas gehen. Wir fahren schon dahin, um ein Fußballspiel zu gewinnen."