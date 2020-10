Borussia wird ihr nächstes Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Mainz 05 vor maximal 250 Zuschauern absolvieren. Diese Regelung gilt für die Mainzer bereits am kommenden Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen. Ursprünglich hatte die Stadt für beide Partien 6800 Zuschauer und damit eine Stadionauslastung von 20 Prozent genehmigt. Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation habe sich diese Zusage überholt, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling auf einer Pressekonferenz: "Alles andere wäre, glaube ich, auch nicht vertretbar." Am Wochenende hatte auch in Mainz die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 überschritten.