Eberl: "Weder Mainz noch Hertha BSC werden irgendetwas abschenken. Alle Vereine werden am letzten Spieltag ihr bestmögliches tun. Jeder will gewinnen. Ich brauche also keinen Aufruf Richtung Mainz starten." Borussia habe es zudem in der eigenen Hand, für einen positiven Abschluss zu sorgen, betont Eberl.