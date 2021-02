„Rotationsexperiment“ im Derby : Gladbacher Fanprojekt erklärte seine Rose-Kritik

"Wer das Derby als idealen Zeitpunkt für ein Rotationsexperiment ansieht, hat Borussia Mönchengladbach nicht verstanden." Diese Worte hatte das Gladbacher Fanprojekt unmittelbar nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Köln bei Facebook gepostet.



Mit ein paar Tagen Abstand hat sich das Fanprojekt nun ausführlicher zu der Sache geäußert. Thomas Ludwig, der 1. Vorsitzende betont, dass diese Reaktion nichts mit der aktuellen Diskussion um einen Abgang von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund zu tun habe. "Das verlorene Derby war der alleinige Auslöser in diesem Moment", sagt Ludwig, der darüber hinaus die Chance ergreift, auch ein paar persönliche Worte an Rose zu richten.



"Marco, sehr gerne möchten wir Dir am Ende Deiner Zeit bei uns ein Denkmal bauen. Die meisten von uns haben in den letzten Jahren viele Höhen und Tiefen mit unserer Borussia durchlebt. Wir wissen es absolut zu schätzen, dass es überhaupt gelungen ist, gemeinsam eine Wegstrecke der Vereinsgeschichte mit Dir zusammen zu gehen. Wie sehr wir unsere Borussia leben und was die Leidenschaft für Borussia für uns ausmacht, können wir Dir aufgrund der Geisterspiele im Stadion gar nicht zeigen", sagt Ludwig. Im Namen des Fanprojekts hofft er zudem darauf, dass Rose die "besondere positive Wucht unserer Leidenschaft für Borussia" noch in der kommenden Saison in einem vollen Borussia-Park erleben wird.