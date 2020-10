Fohlenfutter-Ticker : Nach Auswechslung im Testspiel gibt es Entwarnung bei Kramer

Die Schweizer Nationalmannschaft hat am Mittwochabend mit 1:2 gegen Vize-Weltmeister Kroatien verloren. Mario Gavranovic hatte die "Nati" zunächst in Führung gebracht (31.). Danach wurden die Gäste aber immer stärker. Josip Brekalo und Mario Pasalic drehten die Partie zugunsten der Kroaten. Die beiden Borussen Yann Sommer und Nico Elvedi kamen dabei nicht zum Einsatz.



Stefan Lainer kam beim 2:1-Sieg der Österreicher gegen Griechenland zum Einsatz. Beim Stand von 0:0 wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Die Griechen gingen durch Konstantinos Fortounis in Führung (63.). Josip Brekalo (77.) und Christoph Baumgartner (77.) trafen für die Österreicher, für die es am Sonntag in der Nations League mit dem Auswärtsspiel in Nordirland weitergeht.