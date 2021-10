Noten gegen Bochum : Eine 1- für Borussias Matchwinner, eine 2 für die beiden Co-Matchwinner

Borussias U23 verliert erneutDie Regionalliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat am Samstagnachmittag die dritte Niederlage in Folge kassiert. 1:3 hieß es am Ende bei RW Ahlen. Conor Noß hatte nach 22 Minuten zwar ausgeglichen für die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel, in der zweiten Hälfte (74., 77.) setzte es dann aber noch zwei Gegentore. Mit 20 Punkten aus 14 Spielen - je sechs Siege und Niederlagen - steht die U23 nur noch auf Platz zehn.