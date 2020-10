Es ist immer wahrscheinlicher, dass Borussias Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (20.30 Uhr/Dazn) vor maximal 300 Zuschauern stattfinden kann. Die Stadt Mönchengladbach meldet am Donnerstagmorgen 22 neue Covid-19-Fälle. Damit erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 34,5 beinahe den Grenzwert von 35. Borussias Rivale aus Köln war bereits zweimal Leidtragender dieser Regelung, das Derby am 3. Oktober durften deshalb nur 300 Fans im Stadion verfolgen. Am Freitag, wenn die Behörden in Mönchengladbach entscheiden müssen, dürfte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter steigen. Vor einer Woche waren am Freitag nur sechs Neuinfektionen gemeldet worden. Neben Mönchengladbach liegen aktuell nur noch vier von 18 Bundesliga-Standorten unter dem Grenzwert. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstagmorgen bundesweit 6638 neue Fälle, so viele wie nie zuvor an einem Tag.