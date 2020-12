Rose: Weihnachten ist Weihnachten. Das werde ich mit meiner Familie feiern wir immer. Wir werden das Fest genießen, gut essen. Natürlich würde ein positives Ergebnis morgen dazu beitragen, dass ich eine angenehme Heimreise habe. Die letzten sechs Wochen waren nicht einfach. Uns sind am Anfang des letzten Block, als Madrid und Mailand gewartet haben, Ramy Bensebaini und Jonas Hofmann in Top-Form weggebrochen, dazu zwischendrin immer wieder Alassane Plea. Ein paar Dinge sind erklärbar, trotzdem haben wir gepunktet. Nicht in der Konstanz, wie wir das wollten, vor allem nicht dreifach. Was ich von meiner Mannschaft noch mal einfordere, ist, dass wir mit aller Konsequenz versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Nur aufs Ergebnis gehend, das ist es, was uns in den letzten Wochen mitunter gefehlt hat.