Startelf in Leverkusen : Bis zu drei Änderungen bei Borussia sind denkbar

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Leverkusen aussehen

Liveblog Mönchengladbach Am Mittwoch trainierte Borussia unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Adi Hütter hat, weil die Verletztenlage deutlich entspannter geworden ist, noch mehr Möglichkeiten. Die dürfte er am Samstag in Leverkusen auch nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken