Borussias Startelf : Rose rotiert kräftig durch gegen Leipzig

Marco Rose: "Wir werden morgen früh erst nach Leipzig fliegen. Die Überlegung, von Budapest direkt dorthin zu fliegen, gab es nicht, weil die Jungs in so einer intensiven Phase zwischendurch auch immer mal wieder ihre Kinder und Familien sehen sollen. Wir werden aber nach dem Spiel in Leipzig übernachten, sonst hätten wir über Köln zurückfliegen müssen. Wir wollen in Leipzig gut schlafen, essen und regenerieren und am nächsten Tag dann wieder hierher zurückkommen. Das sind alles Dinge, die Christofer Heimeroth hervorragend plant."