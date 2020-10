Fohlenfutter-Ticker : Borussias Pressekonferenz vor Wolfsburg mit Rose und Eberl

Marco Rose über die Frage Dreier- oder Viererkette bei der Nationalmannschaft: "Für mich kann man in beiden Systemen stabil stehen und angreifen. Man kann in beiden Systemen pressen. Das ist immer eine Entscheidung des Trainers. Was gibt der Gegner her? Was gibt der Gegner her? Wir definieren uns über Prinzipien mehr als über die Grundordnung. Die verschieben sich immer so, dass du mehrere innerhalb eines Spiels erkennen könntest."