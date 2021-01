Fohlenfutter-Ticker : Eine Zwei und eine Fünf - die Borussia-Noten zum 2:2 in Stuttgart

Borussia startet mit Breel Embolo in Stuttgart



Am vergangenen Montag wurde Breel Embolo an der Hand operiert. Gegen den VfB Stuttgart kann der Schweizer von Beginn an auflaufen. Alassane Plea ist nach seinen Adduktorenproblemen auch wieder dabei, sitzt aber zunächst auf der Bank. Damit setzt Cheftrainer Marco Rose exakt auf die Elf, die in der vergangenen Woche die Bayern geschlagen hat.



Borussia: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Stindl - Embolo, Hofmann



Bank: Sippel, Herrmann, Wolf, Plea, Beyer, Traoré, Wendt, Bénes, Jantschke



VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Wamangituka, Mangela, Endo, Sosa - Klimowicz, Gonzalez, Castro



Bank: Bredlow, Mavropanos, Coulibaly, Kalajdzic, Didavi, Karazor, Förster, Klement, Massimo