0:2 beim Regionalliga-Schlusslicht : Heiko Vogels U23 setzt die Niederlagen-Serie in Bonn fort

Heiko Vogels U23 verliert auch beim Bonner SC



Borussias U23 ist in der Regionalliga weiter im Abwärtsstrudel. Beim bisherigen Schlusslicht Bonner SC verlor die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel mit 0:2 (0:0).

Es war die vierte Niederlage in Folge, seit acht Spielen sind die Gladbacher sieglos. In sechs der letzten sieben Spiele blieb Gladbachs U23 ohne eigenen Torerfolg, der letzte Treffer gelang am 13. März. Siegt Alemannia Aachen am Samstag gegen den SV Straelen, rutschen die Borussias auf Rang 13 ab.

Ein zeitnahes Ende der Negativserie ist nicht in Sicht, denn am nächsten Samstag, 10. April, kommt Tabellenführer Borussia Dortmund (Anstoß: 14 Uhr) nach Gladbach. Beim BVB gab es im Hinspiel ein 1:5.