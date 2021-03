Gladbach im Pokal gegen den BVB : Rose bringt sieben frische Spieler im Vergleich zu Samstag

Die Startelf gegen Dortmund



Marco Rose setzt gegen den BVB im Pokal-Viertelfinale von Beginn an auf seine momentan nominell beste Elf, zumindest was die Feldspieler angeht. Im Vergleich zum 2:3 gegen Leipzig am Samstag sind es insgesamt sieben Änderungen.



Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea, Thuram



Die Bank: Sommer, Herrmann, Zakaria, Wolf, Beyer, Traoré, Wendt, Lazaro, Embolo