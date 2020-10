Borussias Aufstellung in Mainz : Rose bringt gleich fünf Neue - Debütant auf der Doppelsechs

Fünf Änderungen in der Startelf



Marco Rose schmeißt gegen den FSV Mainz die Rotationsmaschine an und bringt gleich fünf Neue im Vergleich zum 2:2 bei Inter Mailand. Der Trainer setzt auf eine Dreierkette mit Flügelverteidigern davor. Tony Jantschke beginnt hinten gemeinsam mit Nico Elvedi und Matthias Ginter, auf der linken Seite kommt Oscar Wendt an seinem 35. Geburtstag für Ramy Bensebaini rein. Auf der Doppelsechs feiert Rocco Reitz sein Bundesligadebüt an der Seite von Christoph Kramer, Florian Neuhaus erhält eine Pause. Die Offensive besteht aus Lars Stindl und Patrick Herrmann, die Alassane Plea und Marcus Thuram ersetzen, sowie Breel Embolo. Thuram und Plea nehmen genau wie der bisherige Top-Scorer Jonas Hofmann erst einmal auf der Bank Platz.