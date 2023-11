Fohlenfutter-Newsblog Borussias DFB-Pokal-Heimspiel gegen Wolfsburg zeitgenau angesetzt

Mönchengladbach · Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch das Achtelfinale des DFB-Pokals terminiert. Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg treten am 5. Dezember gegeneinander an, die Partie wird zudem live im Free-TV übertragen.

08.11.2023 , 10:07 Uhr

29 Bilder Freiburg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Jöran Steinsiek

(jaso/kk/togr/hgo)