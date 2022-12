Auch Hazard kommt nach Gladbach Das ist der komplette Kader der „Legenden des Parks“

Mönchengladbach · 34 ehemalige Gladbach-Profis wird der Verein am Samstag auf dem Rasen im Borussia-Park begrüßen. Am Freitag wurden noch ein paar Zugänge verkündet. So kommen neben Thorgan Hazard auch zwei ehemalige Sechser.

16.12.2022, 13:10 Uhr