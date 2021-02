Thuram und Zakaria wieder im Mannschaftstraining dabei



Beim 0:0 in Wolfsburg musste Borussia Mönchengladbach zuletzt verletzungsbedingt auf Marcus Thuram und Denis Zakaria verzichten, beide hatten Knieprobleme. Diese sind nun offenbar überstanden, das ist für die Gladbacher, die in diesen Tagen mit dem Abgang ihres Trainers Marco Rose umgehen müssen, eine gute Nachricht.



Thuram und Zakaria waren am Mittwoch im Mannschaftstraining dabei und machten auch Teile des Trainingsspiels, das im Zehn-gegen-zehn ausgetragen wurde, mit. „Bei den beiden sieht’s gut aus. Sie haben nicht die komplette Einheit mitgemacht, am Ende haben wir sie noch ein wenig entlastet“, sagte Rose. „Wenn die Woche für beide so weitergeht wie sie nun angefangen hat, können wir im Hinblick auf das Mainz-Spiel zuversichtlich sein.“