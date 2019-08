Fohlenfutter : Das sagt Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schalke

Rose über Breel Embolo: "Er macht einen guten Eindruck, allerdings müssen wir auch vorsichtig sein. Wir kennen alle seine Geschichte, unsere medizinische Abteilung hat ihn hervorragend herangeführt, er ist fit, wirkt stark, aber er hat nicht so viele Vorbereitungsspiele in den Beinen. Am Samstag geht richtig die Post ab, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wir dürfen ihn nicht in etwas reinjagen, was seiner Gesundheit nicht zuträglich ist."