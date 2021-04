So ist der Stand bei Kramer



In der Schlussphase beim 2:3 gegen 1899 Hoffenheim musste Christoph Kramer verletzt raus. Ob er am Sonntag gegen Arminia Bielefeld einsatzbereit ist, ist laut Trainer Marco Rose offen. "Bei Chris hat der Muskel zugemacht. Wir müssen abwarten, wie schlimm es ist", sagte der Trainer. Kramer war nach abgesessener Gelbsperre erst gegen Hoffenheim in die Startelf zurückgekehrt.