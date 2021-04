Borussias Mittelfeldspieler : Kramers Mitwirken gegen Bielefeld noch nicht sicher

Noch ist nicht klar, ob Christoph Kramer, der in Hoffenheim wegen muskulärer Probleme ausgewechselt wurde, am Sonntag gegen Arminia Bielefeld wird mitspielen können. Das Abschlusstraining am Samstag wird darüber entscheiden. Im RP-Interview spricht Borussias Sechser dafür über die Gründe für die verspielten Punkte und sagt, was er der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zutraut.