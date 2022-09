Spieltage 10 bis 16 terminiert : Borussia hat im November zwei Heimspiele am Freitagabend

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Freiburg aussehen

Liveblog Mönchengladbach Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am heutigen Freitag die Spieltage 10 bis 16 der aktuellen Bundesliga-Saison zeitgenau angesetzt. Dabei tritt Borussia nur einmal am Samstagnachmittag an. Dafür wird es im November zwei Freitags-Heimspiele geben.