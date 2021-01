Borussia-Stürmer Breel Embolo operiert



Gladbachs Angreifer Breel Embolo ist am Montag an der Hand operiert worden. Das gab der Klub am Dienstag bekannt, nachdem Embolo nicht am Training teilgenommen hatte. "Die OP war erfolgreich. Wir müssen schauen, wie schnell er wieder trainieren kann“, sagte Rose.



Beim 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München am vergangenen Freitag ließ sich Embolo Mitte der zweiten Halbzeit an der Außenlinie an der linken Hand behandeln, konnte aber bis zum Ende durchspielen. Ob und wie schnell Embolo wieder spielen kann, beispielsweise mit einer Schiene, bleibt abzuwarten. Das Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) dürfte für ihn aber zu früh kommen.