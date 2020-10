Embolo postet rassistische Instagram-Nachricht eines Fans



Trainer Marco Rose lobte Breel Embolo nach dem Sieg in Mainz für seinen Einsatz. Der 23-Jährige hatte unermüdlich geackert, in einigen Szenen aber Pech gehabt mit dem Schiedsrichter und sich dadurch ein wenig aus der Fassung bringen lassen. Ein Tor verhinderte ein Mainzer auf der Linie, nach 72 Minuten war Feierabend für Embolo. Als der Schweizer nach dem Spiel seine Instagram-Nachrichten checkte, fand er Worte eines Users, der ihn übel rassistisch beschimpfte. Embolo machte einen Screenshot und postete die Nachricht, in der unter anderem als „schwarze Sau“ bezeichnet wird, in seiner Story. Embolos sarkastischer Kommentar: „Starke Leistung.“