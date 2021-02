„Besprechen diese Thematik mit der Uefa“ : Einreiseverbot könnte Borussias Spiel gegen Manchester City betreffen

Einreiseverbot könnte auch Manchester City betreffen



Die Einreiseverbote nach Deutschland aus Corona-Mutationsgebieten gelten aktuell bis zum 17. Februar und würden damit - nach jetzigem Stand - nicht das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City am 24. Februar betreffen. Trotzdem müssen sich die Profiklubs auch mit einer Verlängerung der Regelung auseinandersetzen, die eventuell beschlossen werden könnte.



Max Eberl hat sich dazu am Dienstag geäußert: "Wir kriegen das gerade mit, was das mutierte Virus für die Einreise bedeutet. Diese Thematik besprechen wir mit der Uefa und Manchester City und auch mit der DFL - es nützt uns ja nichts, wenn wir Champions League spielen dürfen und dann in Quarantäne müssen und vielleicht keine Bundesliga spielen können. Das sind alles Eventualitäten, die wir vordenken und besprechen müssen. Jetzt warten wir aber trotzdem erst mal ab, was dann wirklich entschieden wird und was passiert."