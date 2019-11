Eberl über Denis Zakaria: "Wie in den letzten Jahren haben wir wieder einen Top-Spieler in den eigenen Reihen. Er hat sich sukzessive gesteigert und passt perfekt zur Spielidee von Marco Rose. Denis will mit uns erfolgreich sein, er hat noch bis 2022 Vertrag und wir haben das Heft in der Hand. Wir werden uns nicht dagegen wehren können, dass er mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird, das haben wir aber in der Vergangenheit schon gut hinbekommen. Wir werden versuchen, was in unserer Kraft stehen, um so lange wie möglich mit ihm weiterzumachen."