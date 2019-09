Rose über Stindl: "Die medizinischen Fragen an mich sind immer schwierig, besonders nach so einer schwerwiegenden Verletzung. Da kann man keine festen Daten festlegen, sondern muss Schritt für Schritt gehen. Das beinhaltet in vielen Phasen gute Schritte nach vorne, manchmal aber auch Stagnation oder einen Schritt zurück. Wir hoffen, dass wir ihn in den nächsten Wochen ins Teamtraining integrieren können, auch dann wird es aber noch dauern. Es ist wichtig, dass wir ihm und den anderen Jungs keinen Rucksack aufsetzen. Wir arbeiten alle hart, müssen aber geduldig auf den Tag warten, an dem es wieder funktioniert."