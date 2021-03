Borussias Däne : Poulsen trifft im U21-EM-Viertelfinale auf Deutschland

Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz reisen in der neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts von 1965 bis in die Gegenwart. Es geht um Spiele und Momente in Borussias Geschichte, in denen so viel Drama oftmals gar nicht nötig gewesen wäre und die auf diese Weise besonders prägend wurden. Pfostenbruch, Büchsenwurf, 12:0 - das ist natürlich nicht alles.