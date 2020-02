Marco Rose über Florian Neuhaus: "Wir kennen die Qualitäten von Florian Neuhaus und wissen, was in ihm für ein Potential schlummert. Er ist auf einem sehr guten Weg. In einem Interview habe ich gelesen, er ist auf dem Weg ein kompletterer Fußballer zu werden. Uns hilft seine Spielstärke und sein Spielverständnis. Er wird sicherlich auch am Samstag spielen."