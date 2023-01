Trainingslager-Termin steht Borussia reist im Sommer erneut an den Tegernsee

Borussia leiht Rocco Reitz nochmals nach Belgien aus



Borussias Mittelfeldspieler Rocco Reitz wechselt mit sofortiger Wirkung und bis zum Saisonende auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Beim aktuellen Tabellenachten der Jupiler Pro League soll der 20-Jährige weitere Spielpraxis sammeln, wie der Verein am späten Dienstagnachmittag bekanntgab.





„Rocco ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, erneut an St. Truiden verliehen zu werden. Für ihn ist es wichtig, regelmäßig zu spielen“, wird Sportdirektor Roland Virkus auf Borussias Internetseite zitiert. „Bei uns hätte er im weiteren Verlauf dieser Saison aufgrund der großen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld aber voraussichtlich nur wenig Spielanteile bekommen. Deshalb haben wir seinem Wunsch entsprochen und uns gemeinsam dazu entschieden, dass er erneut nach Belgien geht, wo er sich bereits in der vergangenen Spielzeit in einer guten Liga beweisen konnte“, erklärte Virkus weiter.





Für den belgischen Erstligisten kam Reitz in der Saison 2021/22 in 24 Pflichtspielen zum Einsatz. In der Jupiler Pro League stand er fünf Mal von Beginn an auf dem Platz, in 18 Partien wurde er eingewechselt. Dabei erzielte der Mittelfeldspieler zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.