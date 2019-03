Eberl über den Transfer von Hernandez bei den Bayern: "Ich wiederhole seit Jahren, dass andere Mannschaften ganz andere Möglichkeiten haben als Borussia Mönchengladbach. Diese Summen sind für Gladbach einfach nicht leistbar. Mir wird da nicht mulmig, das ist der Wettbewerb. Es gibt in Europa acht, neun Vereine, die diese Grenzen sprengen können. Bayern München ist allen anderen Vereinen in der Bundesliga Lichtjahre voraus. Trotzdem hat die Saison gezeigt, dass man gegen sie gewinnen kann. Wir wollen unsere Möglichkeiten bestmöglich ausnutzen und da haben wir in den vergangenen Jahren sehr gut gearbeitet. Wir müssen immer wieder einordnen, was wir zusammen tun in Mönchengladbach mit kleineren Zahlen."