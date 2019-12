Eberl über mögliche Transfers: "Wir haben ein Kader, mit dem wir sehr zufrieden sind. Wir sind nicht das Kicker-Managerspiel, es geht um Menschen und unser Kader ist sehr gut aufgestellt. Spieler zuzuholen bedeutet in der Chemie auch vielleicht Unruhe, es ist nicht so einfach, wie es von außen dargestellt wird. Stand heute sieht es so aus, dass wir mit dem Kader auch in die Rückrunde gehen."